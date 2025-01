Booba se moque de Maes, Gims et Demdem : “On plante du Walid”

Booba a encore frappé avec une vidéo improbable pour ridiculiser Gims, Demdem et Maes, en “plantant” des masques à l’effigie des deux derniers nommés, afin de se moquer de la récente annonce de l’arrestation du rappeur originaire du 93 au Maroc.

Depuis plusieurs années, Booba maîtrise parfaitement l’art de la provocation envers les autres rappeurs, et il ne semble visiblement pas prêt à cesser ses agissements. Dans une interview, Gims s’est récemment expliqué sur les raisons qui l’ont poussé, avec sa compagne Demdem, à porter plainte contre Booba l’année dernière, dans une affaire toujours en attente de jugement. Bien qu’il soit poursuivi en justice par le couple, B2O ne s’est pas assagi, malgré le risque d’une sanction judiciaire pour harcèlement envers la femme de son rival. Il vient encore de se moquer d’eux ainsi que de son ennemi Maes.

Sans aucune pitié, Booba célèbre l’incarcération de Maes en le ridiculisant avec Demdem et Gims

Cette semaine, l’annonce est tombée avant d’être confirmée dans la presse : Maes a été interpellé au Maroc, à Casablanca, et serait actuellement incarcéré à Tanger. Pour le moment, peu d’informations ont filtré sur cette arrestation, et cette affaire reste floue, mais cela pourrait être lié au mandat d’arrêt contre le rappeur, exilé à Dubaï, émis par la justice française, qui pourrait désormais demander son extradition. La nouvelle n’a pas manqué de faire réagir Booba, qui a affiché sa satisfaction en se moquant des malheurs de son rival, tout en rappelant qu’il avait prédit sa chute, avant d’en remettre une couche sur X.

« Gims, askip ils sont en couple. Elle va aller le voir au parloir. D’ailleurs, force à ceux qui vont tenter d’aller le soutenir au parloir. N’y allez pas les mains vides », a commenté Booba en mentionnant Gims en légende d’une vidéo dans laquelle il se met en scène en train de planter des masques aux visages de Demdem et de Maes en rigolant, « On plante du Walid. C’est LE PLANTEEEEYYYYY DE WALIDDDD… C’est Walid et Demdem qui vont discuter… Mais de quoi vont-ils discuter ? ».

En attendant le passage devant le tribunal concernant son affaire avec Demdem et Gims, Booba ne semble toujours pas décidé à arrêter ses moqueries envers le couple, avec son humour provocateur habituel sur les réseaux sociaux.