L’avis sans mâcher ses mots de Ragnar Le Breton sur Booba et Rohff

Questionné sur les deux légendes du rap français, Booba et Rohff, dans une interview pour Booska-P, Ragnar Le Breton a livré son avis sur les deux rappeurs.

Ragnar Le Breton a tranché entre Booba ou Rohff ! Découvrez sa réponse

L’été dernier, Booba s’en est pris à Ragnar Le Breton suite au passage de ce dernier chez GQ dans une vidéo où il juge des morceaux de rap français. L’humoriste avait confié apprécier le rappeur pour sa musique tout en déplorant ses nombreux clashs, souhaitant qu’il arrête ses attaques contre d’autres artistes. Ces propos n’avaient pas plu à Booba, qui a taclé le comédien sur son choix de s’être lancé dans le MMA avant de mettre un terme à sa carrière dans ce sport de combat. « Nous, on ne l’aime pas. Il n’a pas de talent, c’est une fraude. T’as pas le droit de t’appeler Ragnar quand t’es une victime comme ça », s’était exprimé le rappeur. Cependant, ces critiques n’ont pas suscité de réaction de la part de Ragnar Le Breton, et il ne semble pas en vouloir au DUC, comme en témoignent ses récents propos sur sa préférence entre Rohff et Booba.

Invité dans le programme Rap Goat de Booska-P, Ragnar Le Breton a été amené à choisir entre deux rappeurs français, Rohff et Booba. Il a affirmé sa préférence pour le second en expliquant sa décision. « Ce sont deux rappeurs que j’ai écoutés pour des raisons différentes. Rohff a une profondeur d’écriture, et puis tu te reconnaissais dans ce qu’il disait », a-t-il commencé avant de justifier son choix en faveur de B2O : « Mais Booba, artistiquement parlant, c’est quelque chose : il est toujours dans son temps, il est dans les tendances. Puis, il est marrant. ».