Le rappeur Cheu-B est accusé d’être un “frappeur de femmes”, Aqababe balance

Habitué à dévoiler des dossiers compromettants sur les personnalités, Aqababe vient de faire de lourdes révélations contre le rappeur Cheu-B, l’accusant d’être un « frappeur de femmes » et de s’en être pris à son ancien manager. Pour l’instant, l’artiste n’a pas réagi à ces accusations.

Après son conflit avec Maes, Aqababe s’attaque désormais à un autre rappeur français. Il y a quelques années, le blogueur avait affirmé que Maes était attiré par les hommes, en ajoutant qu’il aurait été aperçu à Mykonos. Cette rumeur avait fortement agacé le rappeur sevranais, qui avait alors kidnappé Aqababe pour le séquestrer. Cette affaire avait été révélée en 2022 avec la fuite de vidéos montrant cet enlèvement. Mais ce coup de pression n’a pas dissuadé le blogueur, qui a repris ses activités et vient désormais de cibler Cheu-B.

Les révélations choquantes d’Aqababe sur Cheu-B, il interpelle Booba !

Tout a commencé le week-end dernier, avec une story Instagram d’Aqababe, dans laquelle il annonce qu’un rappeur lui doit une importante somme d’argent et qu’il va “éteindre sa carrière” avec des révélations choquantes. Ce lundi, il a tout dévoilé. Dans un tweet, le blogueur désigne le rappeur par son véritable nom : « Je pose un tweet concernant Cheu-B et je me taille… Oublie pas qui t’es, Steven Bechara Tebi. ». Il affirme ensuite, dans un message vocal, que le membre du groupe parisien XVBARBAR frappe les femmes. Selon lui, Cheu-B aurait également violenté son ex-manager à plusieurs reprises, ce qui l’aurait poussée à quitter son poste et à déménager hors de la région parisienne par peur des représailles.

Aqababe poursuit en assurant qu’il ne craint pas les menaces de Cheu-B et qu’il est en totale sécurité. Il déclare avoir craqué cette semaine et décidé de tout révéler en raison d’événements survenus en interne, avant de demander, dans d’autres messages, au rappeur de lui rendre son argent. “Je tiens à dire et à rappeler que mon ex agent a quitté paris Y’A 96 HEURES, elle a craqué en voyant que Booba et Baloo partageaient Cheu B alias Bechara. Du coup, on fait comment vu que vous partagez un mec qui frappe des femmes ? Désolidarisation totale où je mélange tout le monde ?”, a-t-il ajouté dans un autre tweet pour tenter d’interpeller Booba sur ce scandale.

Pour l’instant, ni Cheu-B ni son équipe n’ont répondu aux accusations d’Aqababe ni donné leur version des faits.

La Story de Aqababe sur Cheu B c’est trop une dinguerie wsh, la vie c’est pas carré du tout. pic.twitter.com/7q8SbOjjaC — Lapis🇸🇳⭐️🇫🇷 (@sadiadetp) January 27, 2025

Je pose un tweet concernant Cheu B et je me taille… 📴 Oublie pas qui t’es Steven Bechara Tebi pic.twitter.com/yXLwAznM5T — AQABABE (@AQABABE_) January 27, 2025

Arrête de râper la rue merci.

Depuis le DEBUT DE AQABABE tu mangeais sur mon argent 😉 Cheu B alias Steven Bechara Tebi Rends mes SOUS avant que j’poste ici Maria / Kepler / les punaises de lit et souris que ta chez toi 🤣 Que j’ai du sortir des tunes en urgence comme… pic.twitter.com/2hlUYTIDLW — AQABABE (@AQABABE_) January 27, 2025