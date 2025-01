Dadju chute devant Aya Nakamura

Après avoir collaboré sur le single Fuego en 2017, Dadju et Aya Nakamura se sont retrouvés à l’occasion du passage de la NBA en France. Le frère de Gims s’est fait une petite frayeur à cette occasion en chutant près de la chanteuse, mais heureusement, il ne s’est pas blessé et a pu poursuivre sa performance sous les rires des spectateurs, dans une séquence qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Dadju tombe face à Aya Nakamura et se fait une frayeur !

En cette fin de mois de janvier 2025, la NBA s’est délocalisée en France, à Paris, pour deux matchs des San Antonio Spurs, l’équipe de la star française Victor Wembanyama. De nombreuses célébrités ont assisté à cet événement NBA In Paris, mais l’une d’elles s’est particulièrement fait remarquer, bien qu’elle s’en serait probablement passée. Vendredi soir, l’ancien membre du groupe The Shin Sekai a assuré le show sur le parquet pour enflammer les tribunes. Pendant sa prestation, il s’est rapproché d’Aya Nakamura, assise au premier rang. En voulant s’asseoir à côté d’elle pendant l’interprétation d’un de ses tubes, il s’est raté et a chuté, manquant le siège. Dadju a poursuivi son concert sereinement, restant au sol sous les éclats de rire d’Aya et du public.

Dadju a ensuite enchaîné sa performance en invitant Aya Nakamura à danser avec lui pour faire le spectacle. Les internautes ont adoré la séquence, devenue virale sur le web, avec des millions de vues, notamment sur TikTok.