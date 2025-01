Wawacity, Zone telechargement et Tirexo : nouveau coup dur les adresses bloquées

Wawacity, Zone Téléchargement ou encore Tirexo sont dans le viseur des autorités françaises. Les plateformes de téléchargement direct sont proches de la fin avec de nouvelles sanctions.

Les sites de téléchargement illégal tels que Wawacity, Zone Téléchargement et Tirexo font en effet de plus en plus régulièrement l’objet de sanctions, entraînant le blocage de leurs adresses par les FAI. Cette procédure, désormais bien rodée, s’avère efficace. Ces mesures visent à protéger les droits d’auteur et à lutter contre le piratage, notamment la distribution non autorisée de contenus protégés.

Nouvelles adresses des sites : Wawacity : La dernière adresse connue est celle avec l’extension .supply. Cependant, ces adresses changent fréquemment en raison des blocages. Le canal Telegram officiel informe les internautes à cette adresse : t.me/s/Wawacity_officiel. Zone Téléchargement : Après le blocage de l’extension .party, l’URL du site est sujette à des modifications régulières. Les utilisateurs peuvent suivre les mises à jour sur Telegram : t.me/s/ZT_officiel. Tirexo : Le site est également affecté par des blocages et communique ses nouvelles adresses via son canal Telegram : t.me/s/tirexo_officielle.

Mise en garde contre l’utilisation de ces plateformes : Ces sites proposent majoritairement des liens de téléchargement ou de streaming d’œuvres protégées par des droits d’auteur sans autorisation, ce qui constitue une violation de la législation française.

Les autorités, en collaboration avec les ayants droit et les fournisseurs d’accès à Internet en France, engagent régulièrement des actions judiciaires pour fermer ou bloquer l’accès à ces sites dans le cadre de la lutte contre le piratage.

Il est important de rappeler que l’utilisation de ces plateformes expose également les utilisateurs à des risques juridiques ainsi qu’à des menaces liées à la cybersécurité, comme les malwares, les publicités frauduleuses et les vols de données personnelles.