Wiflix : l’adresse bloquée, un nouveau domaine annoncé

Les autorités semblent avoir trouvé la solution contre le piratage, et Wiflix vient encore d’en faire les frais ! Le nom de domaine du site a une nouvelle fois été bloqué. Même si les administrateurs ont déjà annoncé la mise en place d’une autre adresse, la rapidité des sanctions contre les URL de la plateforme pourrait mettre fin à ses activités illicites prochainement.

“Notre domaine est bloqué par les FAI, nous allons rapidement préparer un nouveau domaine”, ont annoncé, ce jeudi 30 janvier 2025, les administrateurs de Wiflix sur X. La dernière adresse connue du site était wiflix-hd.store et ils mettent également à jour l’actualité de la plateforme sur wiflix.name.

La célèbre plateforme de streaming en ligne propose un vaste catalogue de films et de séries en français, mais son activité est illégale, car elle ne respecte pas les droits d’auteur. Le site connaît une grande popularité auprès des internautes grâce à sa gratuité et à la mise à jour régulière de son contenu, malgré les mises en garde contre les risques de poursuites judiciaires.

En effet, les autorités et les ayants droit engagent fréquemment des actions judiciaires pour faire fermer ou bloquer l’accès au site auprès des fournisseurs d’accès en France. Les sanctions sont de plus en plus fréquentes et rapides afin de stopper définitivement les agissements des plateformes comme Wiflix. Pour contourner ces restrictions, les administrateurs de Wiflix changent régulièrement de nom de domaine, comme ils viennent encore de l’annoncer.

Attention, il est crucial de rappeler que l’utilisation de plateformes de streaming illégales comme Wiflix expose les utilisateurs à des risques juridiques, comme expliqué précédemment, ainsi qu’à des risques de sécurité informatique, notamment à cause de publicités trop intrusives ou de faux liens contenant des virus.

Pour profiter de films et de séries en ligne en toute légalité et sécurité, il est fortement conseillé d’utiliser des services de streaming officiels, tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Canal+.