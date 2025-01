Nekfeu : les internautes choqués par les révélations de son ex-femme

L’affaire opposant Nekfeu à son ancienne compagne a soulevé une vague d’indignation suite aux révélations faites dans la presse concernant les accusations de violence portées contre le rappeur. Ce dernier a reconnu avoir été violent dans des messages privés divulgués cette semaine par le journal Le Monde.

Le scandale a éclaté en novembre 2024, lorsque l’ex-femme de Nekfeu l’a accusé de violences et a affirmé avoir porté plainte contre le membre du groupe S-Crew. Celui-ci a réagi en publiant un communiqué pour démentir les accusations de violences conjugales. Dans ce dossier, le procès pour non-présentation de leur fils, intenté par l’ancienne compagne du rappeur, a débuté ce mercredi. Des témoins ont décrit le mal-être de Ken Samaras durant cette relation passée.

Les internautes accable Nekfeu face aux accusations de violences conjugales !

Dans sa plainte contre le rappeur, la jeune femme dénonce des faits de « violences sur ex-conjoint en présence d’un mineur », de « harcèlement sur ex-conjoint » et, plus récemment, en fin d’année dernière, de « viol par conjoint ». L’artiste réfute ces accusations, mais Le Monde a obtenu auprès des enquêteurs une conversation par SMS entre les deux protagonistes dans laquelle Nekfeu admet être allé trop loin, avoir craqué, demande pardon à la mère de son enfant, et évoque l’incident où il lui a jeté une poubelle à la tête. Il assure que cela ne se reproduira plus jamais. Pour sa défense, Ken Samaras affirme que les propos dévoilés sont sortis de leur contexte et que son ex-compagne a eu des agissements agressifs et violents à son encontre. Celle-ci dénonce également un comportement oppressant du rappeur, cherchant à contrôler tout ce qu’elle faisait.

En attendant le jugement de cette affaire, ces récentes révélations ont choqué les internautes. Sur X (anciennement Twitter), de nombreux commentaires critiquent vivement le comportement de l’ex-membre du 1995, le jugeant en contradiction avec son image et sa musique.

“L’article sur Nekfeu la fait tellement froid dans le dos et quand tu réfléchis c même pas étonnant genre”, “J’ai lu l’article sur Nekfeu ?? Alors qu’il a fait sa pleureuse ici ?”, “Où sont les grands défenseurs de Nekfeu ? Ah oui suis-je bête, ce sont les mêmes qui trouveront encore à redire qu’ « on ne sait pas », « elle l’avait peut-être poussé à bout ».”, “Donc Nekfeu a des SMS où il avoue avoir tabassé sa femme mais dans son communiqué il se disait innocent de tout ET ses potes sont venus jouer les avocats sur Twitter ?”, “je dis ça en tant qu’ancienne fan de Nekfeu mais souvent ce sont ceux qui parlent le plus et qui donnent l’impression d’être de bons mecs, qui sont les pires enflures. écœurée.”, peut-on lire dans les tweets les plus populaires sur ce dossier qui pourrait ternir la carrière du rappeur pourtant très discret sur sa vie privée depuis le début de sa carrière.

L’article sur Nekfeu la fait tellement froid dans le dos et quand tu réfléchis c même pas étonnant genre — Supra (@christivn221) January 29, 2025

J’ai lu l’article sur Nekfeu ?? Alors qu’il a fait sa pleureuse ici ? pic.twitter.com/XwW45USsKj — Elaïs with a E (@_eh94_) January 29, 2025

Où sont les grands défenseurs de Nekfeu ? Ah oui suis-je bête, ce sont les mêmes qui trouveront encore à redire qu’ « on ne sait pas », « elle l’avait peut-être poussé à bout ». https://t.co/9J7iHenfTS — Marion Dos Santos Clara (@mariondsc) January 29, 2025

Donc Nekfeu a des SMS où il avoue avoir tabassé sa femme mais dans son communiqué il se disait innocent de tout ET ses potes sont venus jouer les avocats sur Twitter ? https://t.co/gdRd7Dvb55 — Moondancer. 🧋 (@SmallHawkeye) January 29, 2025