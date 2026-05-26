Bender, le nouveau clip de Guizmo





Guizmo fait partie de ces artistes qui n’ont jamais eu besoin de jouer un rôle pour exister.

Depuis ses débuts, il s’impose comme une figure à part et emblématique du rap français :

une voix reconnaissable entre mille, une plume brute et une sincérité qui transperce.

Aujourd’hui entouré par Slimak Production, il poursuit sur la route de l’authenticité, avec la même intensité qu’à ses premières heures,

fidèle à lui-même, loin des calculs de façade.



Il a croisé sur sa route tout le rap français, de la Scred Connexion à Nekfeu en passant par Ademo de PNL et Heuss l’Enfoiré …

Chanté en duo son africanité à Amadou et Mariam et Sidiki Diabaté. Les artistes de toutes les générations répondent présents lorsqu’il les invite à partager un featuring, sur son précédent projet ; Seth Gueko, Big Flo & Oli, Junior Bvndo.

Défié l’industrie en sortant des albums tous les six mois.

Brûlé la vie par les deux bouts, et sillonné la France avec près d’une centaine de concerts.



Avec plus de quinze ans de carrière, Guizmo a construit une discographie lourde et respectée. Ses morceaux résonnent chez ceux qui vivent la rue comme chez ceux qui cherchent dans la musique un miroir de leurs failles. Cette capacité à toucher des publics différents sans jamais changer son ADN fait de lui une voix unique dans le paysage musical.



Retour du renard aka Guizmo en 2025 avec deux titres solos « T’Challa » et « Fardeaux du renard« , ainsi qu’un feat avec un passe passe de haute voltige sur « New balance » extrait du projet Capitale Du Crime Radio Vol.2 de La Fouine.

2026, il est définitivement de retour avec son nouvel album La Tanière, dont « Kin la belle » et « Vida » feat Soprano en sont les premiers extraits.

