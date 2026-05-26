Youv Dee signe chez 92i de Booba et dévoile « Cheval de Troie »

Né à Gonesse avant de grandir dans le quartier de République à Paris, l’identité de Youv Dee s’est forgée dans un héritage culturel aux antipodes, entre le rap américain porté par son père et la rigueur des voix classiques de l’opéra découvert avec sa grand-mère. De ce choc des mondes est née une liberté totale, affranchie des frontières, qui a naturellement conduit l’artiste vers une véritable mutation « Rockstar ».

Loin d’être un simple costume, le rock et le métal sont devenus sa nouvelle peau, notamment avec son projet “La vie de luxe” qui comptabilise plus de 60 millions de streams.

Pourtant, cette exploration ne lui fait jamais perdre ses racines.

Avec Cheval de Troie, il annonce un retour sous le blason 92i avec une technique où le flow millimétré et la précision des punchlines rappellent qu’il reste un maître du rap pur. En fusionnant l’attitude punk et la rigueur du hip-hop, Youv Dee ne cherche plus à choisir son camp : il est devenu le point de jonction définitif entre deux univers que tout semblait opposer.

Youv Dee est un artiste français né à Gonesse et ayant grandi à Paris. Son identité musicale s’est construite entre deux héritages opposés mais complémentaires : le

rap américain transmis par son père et la rigueur des grandes voix classiques découvertes auprès de sa grand-mère à travers l’opéra. De cette dualité est née une

vision artistique libre, instinctive et sans frontières, qui a progressivement façonné chez lui une véritable posture de “rockstar”.

D’abord révélé au sein de la nouvelle vague du rap français, Youv Dee développe très tôt un univers singulier mêlant énergie punk,culture internet, influences manga

et esthétique trap américaine. Refusant de rester enfermé dans les codes traditionnels du rap, il impose au fil des projets une direction toujours plus audacieuse, où

se croisent intensité rock,mélodies emo et attitude hip-hop.

Membre fondateur du collectif L’Ordre du Périph aux côtés d’Assy, Ars’n et Swan, il se fait remarquer dès ses premiers projets grâce à une proposition artistique

atypique dans le paysage français. Très influencé par des artistes américains comme Young Thug, Lil Uzi Vert, Trippie Redd ou Ski Mask The Slump God, il développe

rapidement une identité reconnaissable entre flows explosifs, toplines mélodiques et références constantes à la pop culture, aux jeux vidéo et aux animés japonais.

Après plusieurs projets marquants comme Gear 2, Gear 3, Beta Test ou encore Haine World, Youv Dee franchit un cap avec “La Vie de Luxe”, son premier album studio sorti en 2021. Porté par des titres comme “J’rêve”, “De Toi” ou “Les Sous”, le projet confirme sa capacité à fusionner efficacement rap moderne, énergie rock et émotions plus introspectives. L’album connaît un important succès streaming et devient rapidement un projet référence de son univers artistique. Cette mutation artistique atteint alors un véritable tournant avec “La Vie de Luxe”

, projet marquant ayant dépassé les dizaines de millions de streams, où il fusionne pleinement l’attitude du rock et la précision du rap moderne. Loin d’un simple virage esthétique, ce projet affirme une identité totale : Youv Dee ne cherche plus à appartenir à une scène précise,mais à devenir le point de rencontre entre plusieurs mondes que tout semblait opposer.

Reconnu pour son énergie scénique, son ADN expérimental et sa capacité à mélanger émotions brutes et flows incisifs, Youv Dee s’est imposé comme l’une des figures les plus atypiques de sa génération. Son évolution artistique constante, son goût du risque et sa volonté de casser les frontières entre les genres lui ont permis de construire une fanbase fidèle,sensible autant à son univers visuel qu’à son approche musicale sans compromis.

Désormais membre du 92i, il continue d’étendre un univers où rap, attitude rock et liberté créative avancent sans compromis, avec l’ambition de repousser encore davantage les limites du rap français contemporain.