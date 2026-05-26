TIF dévoile son nouvel album Savashuia

Trois ans après le succès d’estime de 1.6, Tif revient avec Savashuia, un projet mûri, travaillé et pensé sur la durée. Ce temps long n’est pas un hasard, mais une position artistique assumée : privilégier la cohérence, le fond et la qualité plutôt que la rapidité : « Qualité qui prime donc je repousse les deadlines ».

Tif prend le temps de peaufiner ses productions, ses textes et son identité pour construire une trajectoire solide et maîtrisée : « Je me soucie de comment le projet sonne, pas d’être le boug qui vend le plus » (MINUIT D’APRÈS).

Avec Savashuia, Tif franchit une étape clé de sa discographie. Après avoir posé les bases de son univers, ce troisième projet marque une entrée dans une nouvelle phase : celle de la confirmation. L’enjeu n’est plus seulement de convaincre, mais d’installer durablement son identité artistique et son public.

« Tsawer », produit par Khalil Cherradi, occupe une place centrale dans l’album en tant que focus track. À l’image de Savashuia, c’est un titre qui a pris son temps : près de deux années ont été nécessaires pour le faire évoluer, l’affiner et lui donner sa forme finale. Porté par des chœurs amples et une production progressive, le morceau déploie une dimension à la fois épique, mélancolique et universelle, incarnant pleinement l’ambition du projet.

Le titre s’accompagne d’un clip réalisé par Nacho A. Villar et produit par Birth et 2 Horloges, l’équipe derrière l’univers visuel marquant de « Territory » de The Blaze Le film prolonge la portée émotionnelle du morceau en proposant un regard sensible et contemplatif sur l’Algérie. Du littoral jusqu’au Sud.