

Tiakola annonce son deuxième album « WpointM» en direct de Kinshasa, au Congo.

Son premier album « Melo » est aujourd’hui un classique pour toute une génération, certifié diamant avec +500 000 ventes. Tiakola a non seulement imposé un style mais aussi inspiré toute une nouvelle scène qui se revendique de la « Melo ».

Après une tournée mondiale de l’Europe aux Etats Unis en passant par les plus grandes salles de France, Tiakola est un artiste majeur, qui au delà de la musique a su révéler un immense potentiel pour s’inscrire dans la culture Made in France, au sein de ses collaboration avec Nike par exemple, lors de la sortie de sa mixtape BDLM Vol1, certifiée triple platine, dans laquelle il mettait en avant de jeunes artistes tels que la Mano ou encore Rnboi.

Du rap au rnb en passant par l’Afro, Tiakola fait danser toute l’Europe, un public aussi éclectique que sa musique, des cités de France aux vestiaires de la Champions League. Fort de ses expériences internationales grâce à ses collaborations avec l’anglais Dave ou encore les stars nigériennes Asake et Wizkid, la carrière de Tiakola dépasse aujourd’hui les frontières et les attentes sont immenses.

Annoncer cet album dans son pays d’origine célèbre son attachement fort à son public d’Afrique, francophone et anglophone, mais est aussi un avant gout du voyage initiatique que sera WpointM, de la Courneuve à Kinshasa, un projet qui raconte comment il a fallu évoluer sans se renier, se renouveler sans jamais perdre ce qu’il est — musicalement et artistiquement.