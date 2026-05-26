Heuss de retour avec le clip : « Zéro stress »

Ecrit par
Grégory Kocher
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Heuss annonce la sortie de son quatrième album Avant la saisie à venir pour cet été, avec le premier extrait « Zéro stress ».

Avec le gimmick « Zéro stress« , une prod ultra efficace et des formules dont seul Heuss a le secret,
le titre accroche dès les premières secondes et a clairement le potentiel d’un hit.

Dans l’excellent clip produit par Sponge productions, on retrouve un Heuss à l’aise en toutes circonstances,
en route pour un showaces ou pour le commissariat, à la table du chef Xavier Pincemin ou au quartier.
Quoi qu’il se passe, Heuss a « Zéro stress ».

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