Heuss de retour avec le clip : « Zéro stress »

Heuss annonce la sortie de son quatrième album Avant la saisie à venir pour cet été, avec le premier extrait « Zéro stress ».

Avec le gimmick « Zéro stress« , une prod ultra efficace et des formules dont seul Heuss a le secret,

le titre accroche dès les premières secondes et a clairement le potentiel d’un hit.

Dans l’excellent clip produit par Sponge productions, on retrouve un Heuss à l’aise en toutes circonstances,

en route pour un showaces ou pour le commissariat, à la table du chef Xavier Pincemin ou au quartier.

Quoi qu’il se passe, Heuss a « Zéro stress ».