Movix revient en mai 2026 avec une nouvelle adresse



Depuis son apparition sur le web il y a quelques mois, la popularité du site de streaming Movix prend de l’ampleur, la plateforme est appréciée des internautes pour sa gratuité sauf que légalité pose problème.

Comme d’autres plateformes de streaming, Movix change souvent de nom de domaine dans le but d’échapper aux blocages répétées des fournisseurs d’accès à Internet en France qui s’accompagnent des déréférencements du site sur les moteurs de recherche. L’activité de Movix est considérée comme illégalle par la loi française, le site diffuse des contenus protégés sans licence, bien très attrayant cette solution pour visionner des films en streaming est donc interdite.

« Regardez des milliers de films et séries en streaming HD sur Movix. Catalogue complet en VF et VOSTFR, live TV, collections et watch parties synchronisées entre amis », décrit Movix dans présentation, la plateforme propose surtout des films, des dessins animés et séries en streaming via un lecteur intégré ainsi que des liens de téléchargement du contenu proposé le tout manière gratuit, sans nécessité de créer un compte, ni publicité.

Avec les changements d’adresses Movix fait face à des nombreux clones, après les récents blocages, les administrateurs ont annoncé la mise en place l’extension .cloud comme nom de domaine.