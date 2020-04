6ix9ine assume son statut de balance et menace Tory Lanez en direct

6ix9ine a été récemment libéré de prison après avoir faire demande de libération anticipée en raison de l’épidémie du Coronavirus qui sévit également dans les établissements pénitenciers aux Etats Unis et qu’il souffre d’asthme la justice a accepté la requête de son avocat pour être en liberté surveillée à son domicile.

Enfin libre, 6ix9ine est de plus en plus actif sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, il s’était déjà moqué de lui même et assumant d’être une balance en réaction de l’annonce du maire de la ville Los Angeles, Eric Garcetti demandant aux personnes de dénoncer les gens qui ne respectent pas le confinement et qu’ils seront récompensés pour avoir donné des noms.

“J’arrive à la rescousse” avait réagi le rappeur Américain sur Instagram avant de modifier également sa photo de profil de son compte sur le réseau social avec la légende “Pourquoi tout le monde m’appelle un “snitch” (une balance) ? J’ai manqué quelque chose… ?”, 6ix9ine a encore récidivé en menaçant sur le ton de l’humour, Tory Lanez lors de son émission “Quarantaine Radio” de le dénoncer aux autorités s’il ne passe ses nouveaux titres dans sa radio.

“Laisse moi jouer ce nouveau morceau ou je te balance. Tu viens même pas des USA, t’es Canadien” a-t-il envoyé comme message en direct alors que son activé sur les réseaux sociaux est surveillée par la justice cela ne semble pas l’empêcher d’enchaîner les provocations sur la toiler et s’amuser du fait d’être une ouvertement et publiquement une “balance”.