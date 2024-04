Quavo termine Chris Brown

Quavo s’en prend à Chris Brown dans un nouveau morceau pour le finir !

Le rappeur Quavo a publié un nouveau morceau intitulé “Over Hoes & Bitches”, dans lequel il s’attaque violemment à Chris Brown. Le morceau est truffé d’insultes et de menaces de mort, et le membre des Migos n’épargne pas Breezy sur ses antécédents de violence envers les femmes.

Voici quelques-unes des phrases les plus marquantes du morceau :

“Crackhead Michael Jackson, salo**, tu ferais mieux de te calmer”

“Cette balle porte ton nom, n’évoque jamais Take”

“Tu es toujours à fond sur Karrueche. Tu as essayé de tabasser Teyana mais Usher ne t’a pas laissé faire”

Quavo a également choisi d’inclure son cousin et ancien partenaire décédé, TakeOff, en featuring sur le morceau. Ce choix est particulièrement poignant, car TakeOff a été tué par balle en novembre 2022.

La pochette du morceau est également une référence à une soirée de 2018 où Chris Brown avait été photographié en train de v**ler une femme. Les deux hommes avaient ensuite déclaré qu’ils jouaient à la police.

Le morceau a été largement relayé sur les réseaux sociaux, et il a suscité de nombreuses réactions. Certains fans de Quavo ont salué le rappeur pour son courage et sa franchise, tandis que d’autres ont critiqué sa violence et ses menaces de mort.

Il est encore trop tôt pour dire quel sera l’impact de ce morceau sur la carrière de Chris Brown. Cependant, il est clair que Quavo a envoyé un message fort avec ce single et son rival ne devrait pas tarder à réagir.

❌ QUAVO a répondu à Chris Brown et ça va de plus en plus loin, il menace même de MORT. Il l’attaque à nouveau sur le fait d’avoir battu Rihanna, de frapper les femmes, d’être un « grand junkie » et d’avoir perdu sa bagarre contre Frank Océan. « Crackhead Michael Jackson,… https://t.co/1zBxwpzTWD pic.twitter.com/vftZO3BT9q — Steevy Musicfeelings (@elmusicfeelings) April 23, 2024