Kanye West fait une demande osée à Michelle Obama et sa femme Bianca Censori

Pour une fois, ce ne sont pas les tenues provocantes de Bianca Censori qui font parler, mais les propos de Kanye West sur la femme qu’il pourrait choisir pour avoir une relation en sa compagnie et celle de sa compagne, et sa réponse va en surprendre plus d’un, sans vraiment être appréciée de Barack Obama. C’est lors de sa participation au podcast de l’influenceur Justin Laboy le week-end dernier que le rappeur américain a nommé l’ancienne Première Dame comme la seule femme avec qui lui et son épouse pourraient avoir une relation à trois, entre adultes consentants.

“Michelle Obama“, a lâché Ye à LaBoy sans aucune hésitation lorsque ce dernier a demandé avec qui il aimerait être en relation intime et qu’il n’a pas encore rencontrée. Kanye West a expliqué que le fait qu’Obama soit la compagne de l’ancien président des États-Unis, Barack Obama, était significatif dans son souhait. “Il faut ba*er la femme du Président”, a-t-il commenté sans aucune retenue dans cet entretien, avec son franc-parler habituel.

En 2009, lors des MTV Video Music Awards, lors du discours de remerciement de Taylor Swift, Kanye West avait humilié la chanteuse en interrompant ses propos lors de son apparition sur scène. Barack Obama avait ensuite réagi en interview suite à cet incident en traitant Ye d’idiot dans une interview pour CNBC. Kanye West a aussi par le passé exprimé des regrets concernant son soutien à Obama en 2008, affirmant s’être senti utilisé par l’ancien président ou encore critiqué la couverture de Michelle Obama dans une édition du magazine Vogue. Il est fort probable que cette déclaration ravive les tensions entre les Obama et le rappeur.

