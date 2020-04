Gims prépare un album à l’ancienne 100% Rap et participe au Paname All Starz Challenge

Après avoir récemment partagé un ancien freestyle daté du début de sa carrière avant d’être connu sur Snapchat ainsi que le clip du morceau “Légendaire” en featuring avec Chaka 47 extrait de la bande originale de la série “Validé”, Gims vient de lâcher un nouveau freestyle ce mercredi soir sur son compte Instagram.

Il y a quelques jours Aketo et Tunisiano ont lancé le Paname All Starz Challenge sur Instagram en posant un nouveau couplet sur le titre mythique “Paname All Starz” extrait de l’album “Gravé dans la roche” paru 19 mai 2003 sur lequel Sniper avait rassemblé divers artistes représentant chacun un département de la région parisienne (75, 77, 78, 75, 91, 92, 93, 94, 95) avec Tandem, 113, G Kill, Sinik, Diam’s, Salif, Zoxea, Haroun et L’Skadrille.

Aketo et Tunisiano ont proposé à tout le monde de poser un couplet sur l’instru de ce titre avec le Paname All Starz Challenge qui prend de plus en ampleur depuis quelques jours, Gims a donc décidé d’y participer en postant la vidéo sur Instagram, une publication commenté par son frère Dadju, “L’album rap c pr quand ?” a-t-il questionné, “Fin du confinement” a répondu Meugui sur le réseau social qui en plus de la préparation de l’album de la Sexion D’Assaut, “Le Retour Des Rois” devrait donc sortir un projet solo, un album de rap.

Gims lâche un freestyle de dingue pour le Paname All Starz Challenge 🔥 Il n'est même pas à 30% 😉 pic.twitter.com/KjEt8Sxtdk — 13OR-du-HipHop (@13or_du_hiphop) April 22, 2020