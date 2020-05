6ix9ine casse Internet avec son retour et explose les records, son live suivi par plus de 2 millions de spectateurs

6ix9ine a vraiment fait très fort avec son retour ce vendredi soir à l’occasion de son anniversaire, après sa récente libération de prison au début du mois d’avril le rappeur américain avait annoncé cette semaine qu’il sera en live sur Instagram ce 8 mai 2020, un direct qui a explosé le record des spectateurs sur le réseau social.

Après avoir balancé ses anciens associés des membres du gang Nine Trey Gangsta Bloods, 6ix9ine avait réussi à obtenir une réduction de sa peine avant de finalement pouvoir sortir de prison le 1er avril dernier en raison de l’épidémie de Covid-19 qui sévit également en prison, l’artiste a obtenu l’accord du juge pour terminer de purger sa condamnation en liberté surveillée à son domicile.

6ix9ine a donc décide de lancer un live sur Instagram en battant le record des vues pour une séance en direct sur le réseau social en réunissant un peu plus de 2 millions de personnes alors que le précédent record était de seulement 550 000 personnes, le rappeur a également dévoilé sur sa chaine YouTube le clip du morceau “Gooba” qui cumule déjà plus de 25 millions de vues avec déjà plus de 2,3 millions de likes sur la vidéo depuis sa mise en ligne, un nouveau record.