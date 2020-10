Hayce Lemsi & Volts Face – A Des Années Lumières 2

Alliant le fond et la forme, le flow et la technique, Hayce Lemsi et Volts Face mettent tout le monde d’accord avec ce nouveau projet qui est le volume 2 de l’album “A Des Années Lumières”.

Tracklist de “A Des Années Lumières 2” de Hayce Lemsi & Volts Face :

1. ADAL 2

2. PDR

3. Giovanni

4. Juste du love (Feat. Franglish)

5. Carrousel

6. Frères lunaires (Feat. Bigflo & Oli)

7. Comme dit maman

8. Si si si (Feat. Bosh)

9. La zone

10. V6

11. Démon du fruit

12. Solitaire

13. Cœur de pierre (Feat. Mister V)

14. Dialoguer

15. Outro la vérité