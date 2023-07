Moubarak, signé sur le label D&P de Jul est “Dans le vrai”

Moubarak dévoile son projet “Dans le vrai” avec Jul !

Un peu plus d’an après la sortie de son dernier projet Principes, sorti en 2022, Moubarak dévoile l’attendu “Dans le vrai“, son nouvel album. Taciturne, mélancolique et oh combien mélodique, Moubarak laisse libre cours à ce qui fait sa force en tant que rappeur : un flow millimétré et une sensibilité qui parle à tous types d’auditeurs.

On retrouve sur “Dans le vrai” des collaborations originales : JuL, Hiitch, CHERYN AH, Jey Brownie, Zbig et RORO LA MEUTE. Ces featurings complètent et subliment ce projet très personnel mais pour autant ouvert et accessible. Moubarak est signé sur le label D’Or et de platine de JuL, avec lequel il partage le titre « Les Causes ». Les deux acolytes de toujours proposent un morceau touchant et entraînant, spécialité toute marseillaise.