Kalash Criminel – Sélection Naturelle (Niska, Damso, Jul, BigFlo & Oli, Nekfeu)

Kalash Criminel, le roi des sauvages, dévoile son deuxième album « Sélection naturelle » ce vendredi 20 novembre 2020.

L’auto-proclamé « cagoulé le plus connu au monde » est de retour le 20 novembre avec « Sélection naturelle », son deuxième album. À la fois sauvage et mélodique, Kalash Criminel continue de surprendre avec ce nouvel album, très attendu par ses fans avec inclus des featuring avec Jul, Damso, Nekfeu, Bigflo et Oli, Niska Et 26 Keuss.

Tracklist:

1. Insta Twitter

2. Doute

3. Tarifs

4. Tu paniques (Feat. Niska)

5. J’oublie pas

6. But en or (Feat. Damso)

7. Sale boulot

8. Shooter

9. Dans la zone (Feat. JuL)

10. Elle est gang

11. Droga (Feat. 26Keuss)

12. Death Note

13. Moments (Feat. Bigflo & Oli)

14. Incompris

15. Très mauvais

16. Turn up (Feat. Nekfeu)

17. Finish him