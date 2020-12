Freeze Corleone copié par la SNCF : On a l’explication, les réactions sont hilarantes

Il y a deux semaines, la mise en place de la dernière compagne de promotion de la SNCF avait interpellé car la société ferroviaire semblait s’être inspirée du rappeur français Freeze Corleone en reprenant son « s/o », « S/o », shot-out qui se traduit par « dédicace à ».

Quand la SNCF s’inspire ouvertement de rappeurs

Une façon originale de faire sa publicité qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux mais la SNCF s’est expliquée sur ce choix qui n’est finalement pas directement inspiré de Freeze Corleone, “Le Wu-Tang, Drake, Big K.R.I.T…. Beaucoup font des S/O à ceux qu’ils respectent. Avant on aurait dit “dédicace à” ou “Big Up”, aujourd’hui c’est “S/O”. Le clin d’œil, il est pour tous ces jeunes qui respectent les gestes barrières pour protéger leurs proches. Merci à eux.” a déclaré le compte Twitter officiel de la société en réponse à un internaute.

Wu-Tang, Drake, Big K.R.I.T. font des S/O

Une campagne promotionnelle originale avec comme but de prévenir face à la pandémie du COVID-19 qui sévit toujours en Europe et cela depuis le début de cette année, la SCNF avait fait le choix de reprendre une des habitudes de Freeze Corleone avec le mot s/o, l’ abréviation qui s’utilise pour mentionner une personne, et en particulier pour lui envoyer une dédicace ou pour lui rendre hommage que ce dernier utilise dans plusieurs de ses morceaux avec cette dédicace pour de sensibiliser les personnes contre les dangers de la propagation du virus avec des affiches reprenant le fameux « s/o » suivi d’un membre de la famille.

Même si pour la SCNF qui a confié ne pas s’être donc inspiré officiellement de Freeze, ce dernier même s’il ne l’a pas créé, le rappeur français a tout de même permis de rendre l’expression populaire en France depuis ces derniers mois grâce à la sortie de son dernier album solo “Le Menace Fantôme” et auprès du jeune public qui se s’est notamment amusé sur les réseaux sociaux à reprendre l’expression dans des réactions hilarantes et géniales.

En attendant son prochain projet, Freeze Corleone a également fait l’actualité en cette fin d’année avec l’annonce cette semaine de sa collaboration inédite à venir avec SCH pour le prochain album de ce dernier intitulé “Jvlivs Tome II” qui devrait encore sortie en 2020 ainsi que fausse rumeur d’un featuring improbable avec le jeune chanteuse Wejdene.

