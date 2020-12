Wejdene et Freeze Corleone en feat, c’est quoi cette rumeur

Cette année 2020 a été marquée par les révélations de plusieurs artistes du côté de la musique urbaine, le rappeur Freeze Corleone a obtenu son tout premier disque d’or avec l’album “La menace fantôme” paru le 11 septembre dernier dans un style totalement différent Wejdene s’est également révélée grand public avec son tube “Anissa” certifiée single de platine.

Freeze Corleone et Wejdene une collaboration improbable

La jeune chanteuse a ensuite enchainé avec le hit “Coco” l’été dernier suivi d’également son premier album “16” couronné du même succès que ses singles avec plus de 50 000 ventes en quelques semaines pour obtenir le certification de Disque D’Or tout comme Freeze Corleone avec “LMF” en 21 jours seulement, un projet sur lequel il a invité Ashe 22, Alpha Wann, Kaki Santana, Despo Rutti, La F, Black Jack 667, Osirus Jack, Roi Heenok, Stavo, Alpha 5.20 et Shone qui avait fait polémique à sa sortie, ce dernier a été accusé d’antisémitisme par la Licra et par plusieurs politiciens avant d’être lâché par son label de distribution Universal Music France alors qu’il avait aussi subi une première vague de boycott de la FNAC, de la radio Skyrock et de la part de YouTube pour « contenus incitant à la haine » mais cela n’a pas empêché le succès de cet opus très attendu par le public.

Après 6 projets entre 2011 et 2017, Issa Lorenzo Diakhaté de son vrai nom avait été accusé d’antisémitisme et de négationnisme pour plusieurs punchlines dans différents morceaux de son album par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ainsi que par l’Assemblée nationale, l’étoile montant du rap français risquait même d’être censuré sur les plateformes de streaming mais heureusement pour lui son album “LMF” n’avait finalement pas été supprimé malgré les pressions.

Avec un style totalement opposé à Wejdene, une rumeur a fait le buzz sur les réseaux ce mercredi et a même été relayé pas plusieurs médias qu’elle serait sur le point de faire une collaboration avec Freeze Corleone pour la réédition de son album “16” après enchainés des collaborations avec Koba LaD, Alpha Wann, Kalash Criminel, Kaaris ces dernières semaines, mais en faisant quelques recherches il est facilement identifiable que cette information est totalement fausse alors que des nouvelles révélations ont récemment remis en cause l’âge de l’interprète de “Anissa”.

Tout d’abord la jeune chanteuse n’a annoncé aucune réédition de son projet, ensuite la rumeur provient tout simplement d’un compte Twitter avec le pseudo “RapVibraciones” qui ne cite aucune source et affiche juste une vidéo du manager Feuneu en train de s’ambiancer sur un titre de “Freeze Corleone”, aucun autre média de source sûre n’a d’ailleurs repris cette information qui n’est pas fiable et totalement collaboration improbables mais qui aura fait le buzz sur Twitter avec près de 9 000 “Likes”.