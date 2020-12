Tupac : sa coucherie avec la femme de Biggie confirmée !

Tupac aurait bien couché avec la femme de Biggie

Lors d’une longue interview le 18 décembre dernier, Delray Richardson a fait des étonnantes révélations au sujet d’une relation entre la compagne de Notorious B.I.G. et Tupac Shakur avec qui il avait travaillé à l’époque, le producteur est revenu sur cette rumeur.

“Ils ont couché ensemble, après la session en studio”

En effet lors d’un entretien pour The Art of Dialogue, Delray Richardson s’est exprimé sur la supposée liaison entre Faith Evans et le célèbre rappeur américain devenu une véritable légende du Hip Hop, “Tu dis être un player, mais j’ai bai*é ta femme” avait d’ailleurs lâché 2Pac dans son morceau “Hit ‘Em Up” sur le fait d’avoir couché avec la femme de son rival Notorious B.I.G, des propos confirmés par le producteur américain.

“Avec 2Pac, on s’est revu le 18 octobre 1995. Et je n’oublierais jamais cette soirée. Ca va à l’encontre de tout ce qui a été dit par Faith Evans à propos de Tupac. C’est un mensonge. On va en finir avec ça ici, maintenant.” a-t-il commencé par confier à ce sujet lors de cette interview avant de préciser “Je vois Tupac, 500 Benz, toute neuve. Une minute plus tard, Faith Evans arrive dans une BMW M3, donc Tupac se pointe, elle s’arrête face à lui, elle est genre : ‘Hey Pac, quoi de neuf ?’, je suis là au même moment, il me dit d’attendre, il commence à lui parler, ils discutent.”.

“Dans son livre, elle ment, elle dit qu’elle a dû le suc*r pour toucher ses royalties sur le titre Wonder Why They Call U Bitch, un titre enregistré le 19 octobre 1995. C’est à ce moment où ils ont couché ensemble, après la session en studio.” a ensuite ajouté Delray Richardson dans une déclaration retranscrite par le média Booska-P au sujet de Faith Evans qui a selon lui bien passé la nuit dans une chambre d’hôtel avec 2Pac.