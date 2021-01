Black M fait une annonce qui va ravir ses fans

A la fin du mois de décembre dernier, Black M s’était offert un énorme coup de buzz sur les réseaux sociaux en surprenant tout le monde révélant des dossiers compromettants sur Gims et la Sexion D’Assaut en annonçant la fin du groupe Parisien avant de s’attaquer également à la jeune chanteuse Wejdene, Koba LaD, l’animateur de Skyrock, Fred Musa ou encore l’humoriste Kev Adams

La sortie d’un nouveau single approche

La polémique avait rapidement pris de l’ampleur sur la toile et dans les médias alors que Black M n’est pas habitué à se lancer dans des clashs et qu’il avait même affirmé que son compte n’a pas été piraté, les propos du membre de la Sexion D’Assaut avait surpris tout le monde notamment ses fans alors que certains avaient émis des doutes d’un coup monté, même Booba avait réagi l’accusant de simuler un faux clash, finalement Alpha Diallo avait mis fin à l’affaire quelques plus tard.

En effet Black Mesrimes avait tenté de faire le buzz en montant de toute pièce des faux clashs pour profiter de la situation afin de sortir son nouveau morceau en solo ainsi que d’annoncer la sortie de son prochain projet pour le début de cette année, ce dernier avait réussi son coup en mettant le feu à la toile avec ses déclarations qui ont été relayées en masse par tous les médias lui offrant une énorme visibilité pour faire sa publicité mais qui avaient choqué les internautes.

“Aaaah 2020… plus tu es dans le mal, plus les gens relayent…” avait-il commenté ensuite en postant la vidéo de son nouveau clip intitulé “Black Shady, Pt. 4” qui est le premier extrait de son nouvel EP en solo nommé “Alpha Part 1”, le projet sortira au mois de mars prochain et en attendant, Black M vient d’annoncer sur son compte Instagram va sortir très prochainement tout en postant un visuel pour présenter son nouveau single, “Bientôt le 2 ème extrait … ALPHA Part. 1 /// MARS 2021” a-t-il ajouté en légende.