Damso et Noémie Lenoir : l’union inattendue (Vidéo)

Au mois de septembre, après avoir fait longuement patienter ses fans, Damso a enfin présenté son album “QALF” sous le label Trente-quatre Centimes, label indépendant du rappeur Belge, quelques mois après sa sortie le projet atteint les 100 000 pour obtenir la certification de Disque Platine mais Dems n’avait encore dévoilé aucun clip extrait de cet opus.

Damso tombe amoureux de Noémie Lenoir

Ce jeudi soir Damso s’est enfin décidé à continuer l’exploitation de ce projet avec le visuel du morceau “911“, depuis le clip du single “Smog” au mois de juin 2018, l’artiste Belge n’avait sorti aucun clip, pour son retour il a fait très fort en invitant le mannequin et l’actrice française Noémie Lenoir pour mettre en image le titre “911”, clip réalisé par Adrien Wagner et produit par Adeus (Adrien Lagier, Ousmane Ly) a déjà dépassé les 500 000 vues sur Youtube en seulement quelques heures.

Dans ce titre, Damso parle de l’amour le rendant heureux et l’apaise en apparence, le rappeur fait référence au numéro 911 pour faire une métaphore face à la dépendance de cette amour afin de demander une aide, ce N° étant celui de l’appel d’urgence aux Etats Unis, le morceau a été certifié single d’Or au mois de novembre dernier, il s’agit pour le moment le seul titre extrait de l’album “QALF” qui a été clippé par Dems. Lors de la sortie de QALF le succès avait été total pour le Belge sur les plateforme se streaming avec 13.729.723 streams en 24 heures même lui permettant de devenir l’artiste urbain le plus streamé au monde sur Spotify à l’occasion du premier jour de sortie de l’album en devançant les rappeurs comme Drake, Juice World et Pop Smoke.