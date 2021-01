La fin de carrière de Damso annoncée !

Damso annonce la fin de sa carrière musicale

Après le succès de son dernier album QALF, Damso avait enfin dévoilé le premier clip extrait de cet opus alors que le rappeur Belge n’avait plus dévoilé de clip depuis près de 9 mois, il a fait plaisir à ses fans avec la mise en ligne du clip “911”, le tout accompagné d’une invitée surprise dans la vidéo avec Noémie Lenoir, cette collaboration inédite avait embrasé la toile.

Le clip de 911 cumule désormais plus de 2,7 millions de vues sur Youtube, en parallèle de la sortie de cette vidéo, Damso vient d’accorder une nouvelle interview pour The Guardian dans laquelle il fait une triste pour ses fans qui ont être très déçu, en effet le rappeur Belge ne compte pas s’éterniser dans la musique et a déjà programmé de stopper prochainement sa carrière de rappeur.

Fin de carrière proche pour le Belge

En effet lors d’un entretien avec le média “The Guardian”, Damso s’est confié sur différents sujets, comme son parcours, le racisme, “Il y avait des gens sympas, il y avait des racistes, mais tout était totalement différent, même dans la façon dont les gens s’exprimaient” a-t-il déclaré à ce sujet ou encore sa vision la vie, de son avenir et ses projets dans le futur en expliquant, “La vie offerte ne me parlait pas : se réveiller à huit heures du matin, rentrer à la maison à cinq ou plus tard et attendre la retraite. J’ai donc élaboré un plan sur 10 ans pour réussir, puis je pars”, Dems révèle ne pas vouloir poursuivre une longue carrière de rappeur et ne pas souhaiter perdurer dans ce métier plus de dix années.

“La dernière année est 2022.” a-t-il ensuite confirmé, après marqué la musique par son talent en ayant notamment placé 13 singles dans le Top Monde sur la plateforme de streaming Spotify en 2020, la meilleure performance pour un artiste francophone, Damso nous annonce donc avec cette déclaration la fin de sa carrière programmée pour 2022 de quoi rendre triste son public mais qui peut encore espérer un nouvel album cette année.