Niska félicite Omar Sy pour Lupin, plus gros succès international d’une série française

L’engouement est total pour Omar Sy avec son rôle dans la nouvelle série française de Netflix, “Lupin : dans l’ombre d’Arsène”, après s’être classée numéro 1 aux Etats-Unis et en France, la série a même réussi a faire mieux que les derniers gros succès de la plateforme comme “Le Jeu de la dame” et “Bridgerton”, un exploit salué par Niska qui a adressé un message de félicitation à l’acteur français.

La semaine dernière Niska a marqué son grand retour vendredi dernier après une période d’absence avec le single “Chargé” produit par Seezy, une sortie accompagnée de son clip tout en noir et blanc qui affiche plus de 800 000 vues sur YouTube et pour faire patienter ses fans avant le projet “Charo Life II” prévu cette année. Très actif sur Twitter depuis la parution de ce nouveau titre, le rappeur d’Evry a relayé un tweet d’Omar Sy sur les audiences de Lupin relayant un article du journal 20Minutes avec le titre “Audiences de « Lupin » sur Netflix : La série d’Omar Sy plus forte que « Le Jeu de la dame » et « Bridgerton »”

La mini-série Lupin a été visionnée au total par plus de 70 millions de comptes dans le monde entier sur une période de 28 jours vient d’annoncer Netflix et devient donc le plus gros succès international pour une série française. Le record de Netflix est toujours détenu par la première saison de “The Witcher” avec 76 millions visionnages mais la série d’Omar Sy a réussi à battre “Bridgerton” et “Le Jeu de la dame”, “70 millions c’est fou ! Si fier que Lupin soit LA première série française Netflix à rencontrer un tel succès international ! Sans vous, cela n’aurait pas été possible. Merci à tous” a réagi l’acteur sur Twitter en ajoutant un émoji avec le drapeau “Bleu Blanc Rouge” de la France. Un tweet partagé par Niska avec le commentaire “C’est mérité, Félicitations boss” pour féliciter celui qui a fait ses débuts dans le “SAV des émissions” avec de Fred Testot et que l’élu, Bernard Carayon membre du collectif parlementaire de la Droite populaire avait tenté en vain de lancer un appel au boycott de la série sur le réseau social l’accusant d’avoir “craché sur la France et sa police”.