Booba tacle sévèrement Gims sur ses cachets exorbitants

Après avoir dévoilé deux titres inédits ces deux derniers jours, Booba vient de relancer le clash contre Gims sur son compte Twitter avec la publication d’une vidéo pour dénoncer les cachets exorbitants demandés par le rappeur de la Sexion D’Assaut pour réaliser un concert.

“Ta musique est mauvaise”

“On t’aime pas! Et plus les jours passent et moins on t’aime. Ta musique est mauvaise tu es vilain et t’as pas de cojones. Et tu sens mauvais par dessus l’marché” a commenté Booba en mentionnant Gims suite à la publication sur le réseau social d’un passage télévisé d’une émission diffusée sur “La 3” intitulée Peopl’Emik avec comme thème “Concerts aux droits d’entrée exorbitants”, la présentatrice lance le sujet des cachets perçus par les artistes comme Gims pour un concert, ce qui a interpellé l’homme d’affaires ivoirien Al Mustapha présent sur la plateau TV.

Ce dernier a sévèrement critiqué Gims en exprimant son avis personnel au sujet de Meugui en direct à la télévision, “Je ne l’aime pas, c’est tout. (…) Je ne sais pas, mais je ne l’aime pas” déclare-t-il ouvertement avant de rentrer dans les détails pour expliquer pourquoi il n’apprécie pas vraiment l’auteur du tube “Sapé comme jamais”, une séquence qui n’a pas échappé à B2O.

Sous l’insistance de la présentatrice de l’émission et de chroniqueurs essayant de comprendre l’avis de l’homme d’affaires concernant Gims, ce dernier explique qu’il n’aime pas “ni sa musique, ni sa personne” avant de poursuivre concernant le mari de Demdem, “Il n’est pas ouvert au public. Gims je ne l’ai jamais vu sourire” et de l’accuser d’être “très guindé”, “Je sais que ça va partir… mais bon ça n’engage que moi” a ajouté Al Mustapha.

Après avoir récemment taclé Fred Musa de la radio Skyrock et Damso sur son look, Booba n’a pas de répit dans ses clashs, désormais de plus en plus actif sur Twitter, le “Boss Du Rap Game” a visiblement apprécié la séquence en la partageant à ses followers sur Twitter pour s’en prendre une nouvelle fois à Gims alors que ce dernier a récemment collaboré à deux reprises avec Kaaris et prépare un featuring inédit avec Rohff pour 2021.