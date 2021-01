Booba sans pitié attaque le look de Damso : “J’sais pas c’qu’on t’aurais fait”

Booba se moque de Damso

Alors que Damso a récemment annoncé son souhait de stopper sa carrière de rappeur en 2022 lors d’une interview pour The Guardian, la nouvelle avait immédiatement fait réagir Booba sur son compte Twitter en déclarant qu’il veut mettre Dems à la retraite dès le mois de mars avec la sortie de son nouvel album Ultra, Kopp vient encore d’en remettre une couche sur son réseau social préféré.

Depuis la fin de leur collaboration après 3 albums parus sur le label 92i de B2O (“Batterie Faible”, “Ipséité”, “Lithopédion”) et la fin de son contrat, le clash se poursuit entre les deux rappeurs francophones, dans le titre “PGP“, Booba s’était même vanté d’avoir pu acheter « deux son-mai avec l’argent d’ipséité » avant de poursuivre le clash en musique avec “Glaive” et la punchline “Tellement longtemps que j’fais la guerre. Le prochain c’est Damso, m’fais pas jurer la vie d’ma mère”, depuis il ne lâche plus Damso sur les réseaux sociaux alors que ce dernier ne répond que très rarement aux provocations, le Belge avait déclaré dans le titre “Tricheur” en featuring avec Nekfeu, “Les maisons de disques sont des salo*es, c’pour ça qu’elles font des avances, j’f’rai pas deux fois la même erreur” car il a subi un manque à gagner en signant son contrat dans son ancienne maison de disque laissant sous entendre que le DUC a récupéré tout les gains de ses albums sortis avec le 92i comme ce dernier l’affirme d’ailleurs dans “PGP”.

Depuis le début de cette affaire, Booba ne lâche pas Damso et semble bien décidé à lui faire de l’ombre, dernièrement sur Twitter après avoir réagi à l’annonce de vouloir mettre un terme à sa carrière musicale par l’artiste Belge, le Boss du Rap Game a posté ensuite une photo de Dems pour se moquer de son look avec la légende “Si t’avais débarqué au studio comme ça quand t’étais chez 92i j’sais pas c’qu’on t’aurais fait fréro!!!” et plusieurs émojis mort de rire. Sur le cliché ce dernier apparaît vêtu d’une veste à fleurs avec par dessus un haut de costard beige, de quoi amuser ses fans en attendant de découvrir son album “Ultra” alors qu’il vient également de mettre en ligne le morceau de sa collaboration avec MHD sur le single “Kabila“, une archive qui aurait du figurer sur son dernier opus, “Trône”.