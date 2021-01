Jul et SCH bientôt détrônés par le phénomène TikTok, Olivia Rodrigo !

SCh & JuL N°1 depuis plusieurs semaines

Depuis le mois d’aout dernier, Jul trône quasiment constamment à la première place du Top Singles sur Spotify avec son morceau “Bande Organisée” et avec sa dernière collaboration avec SCH sur le titre “Mother Fuck”, le rappeur Marseillais aura passé en tout 115 jours en étant N°1 sur la plateforme de streaming mais pourrait bien subir une grosse concurrence avec le dernier phénomène de TikTok, Olivia Rodrigo.

En effet en ce début d’année, connue pour sa participation à la série Disney, “High School Musical : La Comédie musicale”, Olivia Rodrigo explose les scores avec “Drivers License“, numéro 1 du Top Singles dans des nombreux pays et elle enchaine les records sur Spotify. La jeune chanteuse californienne a rapidement dépassé les 100 millions de streams dans le monde, en seulement en 8 jours, un exploit lui permettant de battre le record d’Ariana Grande avec son titre “7 Rings” qui avait réalisé le même score après 9 jours d’exploitation et son succès commence à toucher la France depuis quelques jours, le morceau se maintient dans les premières places du classement et se rapproche de Jul.

“Drivers License”, 1er tube de 2021 ?

L’artiste Marseillais occupe depuis plusieurs semaines les deux premières places de ce classement avec les single “Bande Organisée” et “Mother Fuck” extrait de son album “Loin du Monde” qui se partagent chaque jour la tête du classement, deux morceaux sur lesquels SCH est présent en featuring mais les deux rappeurs subissent la forte concurrence d’Olivia Rodrigo dont l’ascension fulgurante s’est faite grâce à TikTok, permettant au single “Drivers License” de devenir virale. Le clip du morceau mis en ligne le 7 janvier dernier sur Youtube affiche déjà plus de 53 millions de vues, un succès qui a déjà interpellé les fans de Jul sur les réseaux s’inquiétant du fait que le rappeur pourrait bientôt perdre sa place de N°1 sur Spotify.