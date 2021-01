Omar Sy tacle habilement les racistes sur Twitter

Omar Sy a fait la ‘Une’ de l’actualité dans la presse ces derniers jours pour son rôle dans la série Lupin disponible sur Netflix, déjà visionnée par plus de 70 millions de comptes sur la célèbre plateforme vidéo dans le monde, la série française a même réussi à devenir le seconde série la plus regardée aux Etats-Unis sur Netflix mais ce succès ne semble pas plaire à tout le monde et a fait surgir quelques citriques notamment racistes contre l’acteur français.

Déjà pris à partie cette semaine Marion Maréchal en direct sur CNews dans l’émission de Jean-Marc Morandini, “Je m’indigne notamment dans une espèce de politique casting, que l’on puisse, associer un Omar Sy au Beauvau de la sécurité. Omar Sy, c’est le contre-exemple de ce qu’il essaye de démontrer : c’est-à-dire que la société française serait raciste. Omar Sy c’est un homme à qui la France a permis de devenir une star internationale, de devenir multimillionnaire, d’aller vivre joyeusement aux États-Unis. À part dire merci, je ne sais pas ce qu’il devrait dire d’autre” avait déclaré la politicienne française lors de ce passage télévisé contre Omar Sy.

Des propos virulents auxquels, Omar Sy avait décidé de ne pas réagir, visiblement peu affecté par la déclaration de Marion Maréchal à son encontre, l’humoriste et acteur français a continué à assurer la promotion de la série “Lupin” sur ses réseaux sociaux mais il subit également malheureusement fréquemment des insultes racistes des internautes ce qui a poussé le compère de Fred Testot à réagir en partageant une vidéo pour mettre images le comportement des personnes qui insultent gratuitement les célébrités dans une séquence avec un chien en train d’aboyer férocement face à un autre tout en étant séparé par une porte mais lorsque celle-ci s’ouvre, en face à face il se tait.

Au mois de juin dernier, Omar Sy avait déjà lancé un appel contre le racisme avec une pétition lancée suite aux violences policières contre George Floyd et Adama Traoré, “Pour que le racisme et les violences ds la Police puissent cesser, Pour que les forces de l’ordre qui font dignement leur travail cessent de subir les erreurs de leurs pairs qui insultent, malmènent,tuent et nous divisent, Unissons nous”, avait-il déclaré à l’époque.