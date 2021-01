PNL : l’incroyable record battu par “Au DD”

Ademo et NOS réalisent un nouvel exploit

Après la récente annonce du nouveau report de la tournée de PNL pour la seconde fois en raison de la pandémie du Coronavirus qui a contraint l’arrêt de tous les concerts depuis le mois de mars 2020 en France, le duo des deux frères NOS et Ademo viennent de battre un nouveau record avec le titre “Au DD” extrait de l’album “Deux frères“.

En 2019, avant la sortie de “Deux frères”, le groupe PNL a fait très fort en dévoilant après un live de plusieurs heures avec la Terre qui tourne en rond sur Youtube le troisième extrait du projet avec le single “Au DD” accompagné de son clip qui avait surpris tout le monde car la mise en image de ce morceau a été réalisé à Paris, sur la Tour Eiffel avec des plans magnifiques des artistes tout au sommet du monument Parisien. Rapidement le vidéo a explosé le compteur des vues sur la plateforme d’hébergement de vidéo et affiche désormais un impressionnant total de plus de 168 millions de vues.

Le titre de rap Français le plus streamé

A sa sortie le 22 mars 2019, le titre “Au DD” de PNL enchaine les records et les récompenses, record de streams sur Deezer et Spotify pour son démarrage, clip le plus vu de l’année 2019 en France sur Youtube et également la Victoire de la musique dans la catégorie meilleur création audiovisuelle, dès le mois de juin le morceau est certifié single de diamant.

Il y a quelques jours, PNL vient encore de réaliser un exploit avec ce single, en dépassant sur Spotify les 200 millions de streams, ce qui constitue un record pour un morceau de rap français sur la plateforme de streaming et permet aux deux rappeurs de marquer encore un peu plus l’histoire en attendant de peut être les retrouver sur scène à partir du mois septembre prochain s’il n’y a pas un nouveau report causé par le Covid-19.