Booba : le succès est total pour Ratpi World, les chiffres sont impressionnants

Les chiffres ne mentent pas

Booba a frappé très fort cette semaine pour la sortie du très attendu remix de Barbie Girl avec le single “Ratpi World“, le père de Luna et Omar s’était déjà satisfait d’être entré à la première place du Top Singles en France sur Spotify ainsi que sur Apple Music, l’annonce du classement avait même donne lieu à un échange improbable entre le rappeur et Indochine sur Twitter, les premiers chiffres viennent de tomber et sont impressionnants.

En effet le dernier single de Booba a visiblement conquis les auditeurs et les fans qui attendent avec impatience la sortie de son album Ultra, pour commencer le clip du morceau produit par Noxious cumule déjà 2 millions de vues sur Youtube, sur la plateforme de streaming Spotify, le titre se maintient à la première place du Top Singles depuis sa sortie avec encore 298 000 streams ce vendredi loin devant le duo Angèle et Dua Lipa avec le titre “Fever” et Landy avec “Médusa” dans le Top 3 (190 000 streams).

Booba a également réussi à prendre la première place du Top Singles de la semaine avec “Ratpi World” totalisant 2.493.657 écoutes en streaming le tout en seulement 4 jours, des chiffres relayés par le rappeur français sur Twitter qui a partagé un tweet de la chaîne de musique CStar avec le message, “Il fait une entrée fracassante dans le #TopStreaming en se plaçant directement N°1️⃣ : c’est @booba avec “Rapti World” ! Félicitations !” et un autre du média Twitter RapFrActus avec le commentaire “RATPI WORLD » est 1er du top single de la semaine avec 2.493.657 streams ! Le titre n’est sorti que Lundi”.

“Numéro uno avec ou sans @Laurentbouneau c’est réel bouffon!!! #quilensoitainsi *RATPIWORLD Drapeau pirate Merci à la piraterie, Aqua, Noxious, ma team… Merci à tous ULTRA 5321” s’est félicité Booba sur Twitter en annonçant le classement et les chiffres des streams tout en profitant de ce succès pour s’en prendre encore une fois Skyrock en ciblant Laurent Bouneau avec qui il a eu un échange tendu sur le réseau social car son single ne passe encore sur les ondes de la radio.