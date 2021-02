Ratpi World de Booba est N°1 avec plus de 2 millions de streams !

Ratpi World numéro 1 en indépendant

Les premiers classements et chiffres de la semaine dernière le laisser présager, premier du Top 50 sur les plateformes de streaming Apple Music et Spotify à sa sortie, un clip qui approche les 3 millions de vues sur Youtube, le classement du Top Singles de la semaine précédente du Syndicat National de l’Edition Phonographique vient de tomber ce lundi et le titre “Ratpi World” de Booba entre directement à la première place.

En effet Booba entre en première position du Top Singles de la semaine avec « Ratpi World », le morceau cumule de 2,55 millions équivalent streams depuis mardi dernier et détrône le duo Angèle et Dua Lipa deuxième avec “Fever” qui est suivi d’un autre rappeur français sur le podium Landy, troisième avec “Médusa” extrait de son album “A One” qui fait un également un carton sur les plateformes de streaming depuis quelque semaines.

Dans la suite du classement JuL réussi encore l’exploit de maintenir le titre “Bande Organisée” paru au mois d’aout dernier avec Kofs, SCH, Soso Maness, Elams, Naps et Houari à la quatrième place, le phénomène tiktok Oliva Rodrigo avec “Drivers License” chute à la 5ème place, JuL et SCH chutent également à la 6ème place avec “Mother Fuck”, Eva est 7ème avec “Coeur noir”, et Ninho pointe à la 9ème avec son single “Tout en gucci”.

“Ratpi world numéro 1 en indépendant et sans aucune radio. Ne vous laissez jamais abattre. Trouvez votre talent affinez le travaillez dur et détruisez l’ennemi. Tellement reconnaissant envers mon public. Terminons en paix et en beauté Merci!!!” a réagi B2O sur Twitter l’annonce du classement du Top Singles.

Reste à voir maintenant dans les prochaines semaines si Booba va réussir à maintenir sur la durée son single à la première place du classement, le rappeur français a fait monter la pression en attendant de découvrir son nouvel album “Ultra” à paraître au mois de mars prochain et il s’est offert un gros coup de promo avec cette reprise de “Barbie Girl”. A noter également que Jul est numéro un du Top Album de la semaine avec son album “Loin du monde” paru au mois de décembre dernier.

🥇 Booba entre en 1ère position du Top Singles de la semaine avec « Ratpi World » (via @snep) ! 2,55M équivalent streams 📌 pic.twitter.com/XkWqVJZBPH — Ventes Rap (@VentesFRap) February 1, 2021