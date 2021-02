Hamza – 140 BPM 2 (feat Kaaris, Gazo, Zed)

Au mois de mai 2020, Hamza a sorti l’EP 3 titres intitulé “140 BPM”, le rappeur Belge est de retour ce vendredi 5 février 2021 avec le second volet, un projet de 13 morceaux avec quelques invités, Zed sur le titre “Réel”, Headie One sur le single ” Don’t tell”, Gazo et Guy2Bezbar sur “Spaghetti” et enfin le rappeur Sevranais Kaaris sur “Hara-Kiri”. L’album sera disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming à partir de minuit.

Tracklist de l’album 140 BPM 2 d’Hamza :

1. PTSD

2. Keke

3. Réel (Feat. Zed)

4. Cheikh

5. Don’t tell (Feat. Headie One)

6. Fake Friends

7. Torino

8. Spaghetti (Feat. Gazo & Guy2Bezbar)

9. Spider

10. AMG Technology

11. Hara-Kiri (Feat. Kaaris)

12. Jalousie

13. Gang Activity