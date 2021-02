Mister You : HLM 2, l’album avec Jul, Rohff et Sadek

Mister You, L’heure de marquer

Mister You a acquis au fil des années et des projets un statut particulier sur la scène rap française, réussissant notamment à traverser les époques et à marquer chaque génération. Un fait encore confirmé en décembre dernier lorsqu’Alpha Wann lui consacrait une punchline dans sa Don Dada Mixtape (‘Torse nu, freestyle de 9 minutes comme si j’étais Mister You’).

Rappeur au parcours tumultueux il a connu les premiers buzz internet, le succès, les histoires de rue, la cavale, après un break entre 2016 et 2019 pour reprendre son souffle et le fil de sa vie, il dévoile en juin dernier ‘Les Oiseaux’, un EP en guise de mise en bouche.

Ce vendredi 05 février sortira HLM 2, un album qui raconte ‘l’histoire d’un p’tit qui est devenu grand et qui est revenu marquer l’histoire’. Teasé depuis la sortie de ‘Ça s’fait pas’, ce projet est porté par La Costa. Un single dans lequel Mister You revient sur son parcours entre ‘Belleville, Place D, Barbès, Stalingrad’.

Avec HLM 2, le rappeur originaire de Belleville a voulu construire un projet articulé autour d’un mot d’ordre : le partage. Dans son HLM on croise des jeunes MC (Kanoé, Naestro…), d’autres plus installés (S.Pri Noir, Hayce Lemsi, Da Uzi, Sadek…), des potes de toujours (BimBim) ainsi que quelques légendes (Rohff et JuL). Une mixité qui vient appuyer un Mister You que l’on retrouve avec sa plus belle casquette, celle d’un kickeur hors pair à la voix et au flow reconnaissable entre mille.

L’histoire musicale de Mister You reprend officiellement avec HLM 2 et nulle doute qu’elle se poursuivra encore de nombreuses années pour continuer à marquer l’histoire.