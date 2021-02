Rohff enfonce Booba après les révélations compromettantes de Yérim Sar

Rohff ne manque une occasion d’enfoncer le clou contre son éternel rival, les échanges virulents entre le journaliste spécialisé dans le rap français Yérim Sar et Booba ce dimanche soir sur Twitter n’ont pas échappé au rappeur du 94 qui a profité des nouvelles révélations du journaliste contre B2O pour se mêler à cette embrouille sur fond de scandale sexuel impliquant une mineure.

Le clash entre Rohff et Booba semble bien être très loin de finir, en conflit depuis plusieurs années les deux rappeurs français ne ratent pas une seule opportunité de s’attaquer sur les réseaux en fonction de l’actualité du moment de chacun avec souvent des dossiers embarrassants.

Housni a notamment profité pour relancer l’affaire de l’accusation d’agression sexuelle sur une mineure suite aux confidences de Yérim Sar, ce dernier affirme que Kopp est un “pointeur” et accuse même la manageuse du rappeur d’avoir fait virer une personne pour cette raison suite à plusieurs échanges sur Twitter hier soir avec le DUC qui n’avait pas apprécié la critique de l’animateur de la radio Mouv’ sur son dernier titre “Ratpi World” avec une critique très sévère du single

Le journaliste a répondu directement aux attaques de Kopp en le questionnant s’il ne “pointera” plus des mineures, “Tu peux certifier que tu pointeras plus de mineures d’ici là ou c’est chaud ?” a-t-il lancé ce qui n’a pas échappé à Rohff, “Tata Anne a viré qui ? pour quelle raison ? Que s’est il passé cette nuit la? quel âge avait elle? 13 ou 15 et demi ? rappeuse ou stagiaire ? Épilée ou pas ? consentante ou presque ? tu tires ou tu pointes?” a commenté le rappeur du 94 en réaction à ce tweet.

“ErkElie c’est réel“ a ajouté Housni à la fin de son message avec le surnom Erk’Elie comparant une nouvelle fois B2O à R. Kelly, le chanteur américain accusé à plusieurs reprises de viols sur mineure a été inculpé en 2019 avant d’être placé en détention mais il ne s’est pas arrêté là.

Rohff a également mis dans sa story une capture d’écran avec plusieurs tweets de Yérim Sar dans lesquels il révèle que Booba aurait refusé des payer les employés de OKLM, d’avoir été fouetté jusqu’au sang par Dam16 lors de leur bagarre, de le critiquer sur sa prise de position dans l’affaire de la bavure policière contre George Floyd et l’accuse d’être impliqué dans un scandale sexuel ayant eu lieu à Dakar avec une mineure de 14 ans, “Elle avait qua-qua-quatorze ans ??! Une mineure de Da-da Dakar, J’en bégai quelle ordure !!! Tu tires ou tu pointes ??” a ajouté le Padre Du Rap Game alors que le DUC a supprimé tout ses tweets à ce sujet et poursuit la promo de son dernier single.