Damso : son superbe geste pour la fondation KickCancer

Alors que Damso va vraisemblablement se retirer du rap game à la fin de cette année, le rappeur Belge devrait encore avoir une actualité très chargée cette année avec la sortie d’un album solo dont l’auteur du tube “Θ. Macarena” a récemment confirmé être déjà finalisé ainsi qu’un possible album en commun avec son compère Hamza selon une récente déclaration de ce dernier.

En plus de la musique Damso n’hésite pas à faire des bonnes actions c’est comme de venir en aide dans la lutte contre le cancer suite au lancement d’une tombola organisée par la Angéle pour soutenir la KickCancer qui est une jeune fondation belge ayant pour but de financer des projets de recherche et demande de meilleures lois afin de faciliter la recherche contre le cancer des enfants.

Depuis 4 ans, la fondation KickCancer a investi plus de 3 millions dans des projets de recherche innovants au travers de l’Europe, a cette occasion Dems a décidé de faire un beau geste en offrant son disque de platine obtenu avec son premier album studio “Batterie Faible” paru au mois de juillet 2016 qui a même été certifié double disque platine le 22 juin dernier, si vous souhaitez gagner ce disque de platine du rappeur Belge il vous suffit de participer à la tombola en ligne sur le site www.naojo.com.

“Tout ce qui brille n’est pas or… cela peut aussi être du platine. Si vous aimez le rap et ce qui brille, tentez votre chance pour ce disque de platine, remporté par Damso pour avoir vendu plus de 20.000 exemplaires en Belgique de son album “Batterie Faible” en 2016. En participant, non seulement vous tentez votre chance, mais en plus vous contribuez à financer de la recherche sur le cancer des enfants.” peut-lire en description de l’offre pour cet objet. En attendant sa fin de carrière Damso vient également de sortir un documentaire lui étant consacré dans lequel vous pouvez suivre le rappeur à son retour au Congo.