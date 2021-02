Damso va sortir un album commun avec Hamza avant la fin de sa carrière

Les rappeurs Belges réunis sur un album commun

Il y a quelques jours Damso avait fait deux grosses annonces avec tout d’abord avec une mauvaise nouvelle sur la fin de sa carrière de rappeur programmée pour 2022 de quoi décevoir son public mais avant de se retiré du monde la musique, le rappeur Belge va encore sortir un nouvel album en confirmant récemment lors d’une interview que cet opus est même déjà terminé mais un autre projet semble également être en préparation avec Hamza.

A l’occasion de la sortie de son nouvel album “140 BPM 2” avec les collaborations de Kaaris, Zed, Gazo, Headie One ou encore Guy2Bezbar, Hamza a accordé une nouvelle interview au Parisien cette semaine en se livrant à quelques confidences notamment au sujet d’un album en commun avec Damso très attendu par les fans alors que les deux rappeurs avaient collaboré ensemble en 2019 sur le titre “God Bless” extrait de la mixtape “Santa Sauce 2” puis en 2020 sur le single “BXL Zoo” extrait de l’album QALF de Dems.

Nous avons déjà beaucoup de titres enregistrés

Interrogé sur l’absence d’un featuring avec Damso sur son nouvel album et la préparation éventuelle d’un projet en duo, “Oui, cela pourrait se faire. On en a déjà parlé tous les deux et c’est un projet que l’on fera.” a répondu Hamza au sujet d’un album en commun entre eux avant de préciser, “Reste à trouver le temps. D’autant que nous avons déjà beaucoup de titres enregistrés qui dorment”. Les deux rappeurs ont donc déjà préparé des morceaux en collaboration et Dems pourrait donc encore nous réserver quelques surprises cette année avec un album en solo déjà annoncé ainsi qu’un autre avec son compère Belge.