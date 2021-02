Bobby Shmurda “Je ne tenais pas trop à ma carrière avant la prison”

Cette semaine à peine libéré de prison,

Bobby Shmurda a livré sa toute première interview depuis sa sortie, l’occasion pour le rappeur américain de s’exprimer sur son passage derrière les barreaux, son avenir et ce qui a changé dans sa vision de la vie.

Après 6 ans d’enprissonemment, Bobby Shmurda a agité le monde du hip hop il y a quelques jours avec sa libération en grande pompe, l’artiste a été accueilli à sa sortie par son ami Quavo ce mardi avec un jet privé de luxe. Ce passage en prison à fait mûrir le jeune rappeur américain qui s’est confié à GQ.

“J’avais l’habitude de dormir à côté de gens à qu’ils restaient 40 ans derrière les barreaux. Des gens qui sont là depuis 30 ans et qui n’avaient pas ri depuis leur arrivée. Quand vous avez une bonne énergie, peu importe où vous êtes, vous pouvez apporter toujours un sourire au visage de quelqu’un” à déclaré Bobby Shmurda lors de cette interview exclusive alors qu’il est toujours en liberté conditionnelle jusqu’en 2026 mais à promis de ne plus mettre les pieds en prison.

Pendant cette période difficile Bobby a pu compter sur le soutien de ses proches et également de son public, des nombreux fans lui ont envoyé des lettres comme une jeune fille il y a 5 ans, “C’était en 2016, j’étais en cellule. Une fillette de 6 ans m’a écrit, elle disait que j’étais son rappeur préféré… Cela m’a permis de comprendre que les enfants me regardaient, et que je devais être un modèle” a-t-il confié avant de s’exprimer sur son état d’esprit avant son incarcération qui l’a finalement aidé à mûrir , “Je ne tenais pas trop à ma carrière jusqu’à ce que j’aille en prison et que je vois à quel point les fans étaient fidèles. Il n’y a pas une semaine où je n’ai pas reçu au moins 10 courriers de fans pendant ma peine”.

Bobby Shmurda va désormais se reconcentrer sur sa carrière de rappeur, il devrait dévoiler très prochainement un nouveau morceau en attendant sans doute son prochain album à venir et un featuring avec Pop Smoke est également dans les tuyaux.