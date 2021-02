Booba va débarquer dans TPMP et tacle Delormeau, “j’lui parlerai pas”

Booba l’avait annoncé il y a plusieurs semaines et c’est désormais officiel, le rappeur français est invité dans l’émission Touche Pas à Mon Poste par Cyril Hanouna pour la promotion de son nouvel album Ultra, il sera prèsent en direct ce jeudi 4 mars la veille de la sortie de ce projet mais il ne souhaite pas la présence du chroniqueur Delormeau sur le plateau télévisé.

La dernière ligne droite est lancée avant la sortie de ce qui sera l’ultime album de la carrière de Booba, ce dernier à quitté cette semaine les États-Unis et la ville de Miami où il réside pour venir en France assurer la promotion du projet, même si pour le moment il n’a encore dévoilé aucune interview. B2O a confirmé en vidéo sur Twitter cette semaine son arrivée à Paris pour un premier entretien avec un média dont le nom débute par “Rap” mais son émission Planète Rap sur Skyrock ne devrait elle finalement pas avoir lieu en raison d’un désaccord sur les termes du contrat pour la réalisation de l’événement. En plus de ce conflit avec la radio, B2O s’est embrouillé ces derniers semaines avec plusieurs journalistes rap en France avec Fred Musa de Skyrock, Yerim Sar de la radio Mouv’ ou bien encore son ancien compère de son média OKLM, Mehdi Maïzi.

Malgré ses différends Booba peut encore compter sur son fidèle ami, Cyril Hanouna, ce dernier lui avait fait la promesse de l’inviter dans TPMP pour fêter la sortie d’Ultra et l’animateur a tenu sa parole.

Depuis son départ forcé d’Instagram, Kopp reste présent sur le réseau social par l’intermédiaire du compte de La Piraterie qu’il utilise pour faire le relais de son actualité et il s’est exprimé sur sa venue dans TPMP en postant une copie d’écran d’un tweet dans lequel le chaîne C8 se félicite des audiences de l’émission, “@cyrilhanouna Les records sont faits pour être battus. On va éteindre tout ça comme il se doit.” peut-on lire en légende. Dans la suite du message, Booba tacle Mathieu Delormeau qu’il n’a visiblement pas envie de croiser sur le plateau télé, “Par contre invite pas Delormeau sur le plateau s’il te plaît j’lui parlerai pas. Merci” a-t-il ajouté. En 2016, le chroniqueur avait critiqué Élie Yaffa en le traitant “homophobe” après s’être également déclaré “team Kaaris”.

Booba s’est également amusé encore via

le profil Insta de La Piraterie d’une erreur de Cyril Hanouna sur la date de son émission, “Il sera notre invité Booba, qui viendra nous voir la semaine prochaine, je sais plus si c’est jeudi… je crois que c’est jeudi prochain” a-t-il déclaré. “Fais pas l’gars qui s’rappelle plus du jour hein” a réagi avec humour Booba qui sera bien présent le 4 mars dans l’émission Touche Pas À Mon Poste.

Dans le reste de l’actualité de la semaine Rohff s’en prend à Booba et le compare à 6ix9ine tout annonçant que les chiffres d’Ultra seront truqués selon lui.