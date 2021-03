Aya Nakamura se fait démonter par Matt Pokora

Au mois de décembre dernier, Matt Pokora s’en était pris à Aya Nakamura suite aux MTV Europe Music Awards, cette dernière avait poussé un coup de gueule après la victoire de MP dans la catégorie meilleur artiste Français, “Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10” s’était-elle indignée sur Twitter au mois de novembre 2020, le chanteur avait ensuite réagi un peu plus tard et il vient encore d’en remettre une couche.

Alors qu’elle a remporté des nombreuses récompenses 2020, lors de la dernière édition MTV Europe Music Awards, Aya s’était retrouvée au centre d’une polémique pour avoir critiqué les organisateurs sur le choix du vainqueur dans la catégorie meilleur artiste Français avant de finalement supprimé son tweet mais elle avait également pu compter sur le soutien de Matt Houston. M Pokora avait répondu à Aya Nakamura dans TPMP sur son absence dans le Top Streaming, l’artiste avait expliqué avoir un public fidèle depuis plusieurs années qui ne va pas écouter ses morceaux sur les plateformes de streaming mais acheter les albums dans la version physique.

“Là où elle fait fausse route. Alors après qu’elle mérite, il n’y aucun problème mais juste là où elle a fait une erreur c’est quand elle parle de Top 10.” avait-il expliqué avant d’approfondir sa pensée, “C’est quoi, le top 10 streaming ? Non, le top 10 streaming, j’y suis pas. Par contre, le top 10 physique j’y suis, le top 10 de remplissage de tournée, j’y suis depuis 17 ans”, puis d’expliquer qu’il y a une véritable opposition de style du public entre 2 générations l’une présente depuis 2003 avec ses débuts et enfin une autre plus jeune ayant grandi avec le streaming sauf cette génération là n’achète pas des albums dans les bacs.

“Quand on vend 500 000 albums dont les trois quarts sont en streaming, on ne peut pas se garantir que c’est 400 000 super fidèles qui vont voter. Moi quand j’en ai 300 000, j’en ai 300 000 qui votent comme des brutes” avait conclu Matt Pokora mais il vient de relancer ce dossier qui semblait pourtant être de l’histoire ancienne.

C’est sur son compte Twitter que le chanteur a posté le message, “Avis aux « spécialistes » … Il y a 2 écoles pour écouter de la musique et déterminer un tube… Le stream et la radio… N’oubliez pas quand vous faites vos comparaisons du nombre d’écoutes. Les 2 écoles comptent… Ne négligez pas, la radio reste Médaille de la première place!” tout en postant une image avec le résultat de son single “Tombé”, le titre a touché un milliard d’auditeurs en 57 semaines, “1 010 729 965 ça fait combien en streaming 20 fois diamant ? Merci à toutes les radios” peut-on lire, un tacle clairement adressé à Aya Nakamura en référence à ses propos de l’année dernière après les MTV Europe Music Awards.

Pour rappel, le titre qui est extrait de son album Pyramide, est disponible depuis le mois de juin 2019. Sur Spotify par exemple, la chanson cumule plus de 32 millions de streams. Un score qui est très loin du nombre d’écoute grâce aux radios alors que par exemple de le tube Djadja de Aya totalise plus 300 millions d’écoutessur la plateformes de streamings.