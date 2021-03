François Hollande le confesse « J’écoute Booba »

Il y a un peu plus d’an l’ancien président de la République française, François Hollande avait déjà déclaré publiquement lors d’une interview Track ID pour le média Konbini qu’il écoute du rap français en parlant de PNL, Jul, Kery James ou encore Booba en révélant notamment à la surprise générale, “Est-ce que j’écoute régulièrement Booba et PNL ? Non. Mais Booba, oui. Un peu plus que les autres”.

“Le rap est politique, il l’est toujours, d’une certaine façon il l’est. Même s’il n’y a pas cette intention là. Il porte une culture, qui est une culture d’affirmation, parfois de provocation aussi, qui ne doit pas rester simplement au niveau musical. Si les paroles sont aussi importantes, c’est parce qu’elles veulent donner un sens.” avait déclaré à l’époque François Hollande pour Konbini en donnant sur avis sur le rap tout en expliquant lien entre ce genre musical et la politique.

Invité sur Twitch par le journaliste et animateur de radio et de télévision français Samuel Etienne pour un live, François Hollande s’est confié sur différents sujets tout en adressant un gros tacle aux influenceurs français McFly & Carlito. L’ancien politicien a aussi répondu en direct aux diverses questions des internautes dont l’une concernant Booba qui vient de dévoiler le dernier album de sa carrière avec Ultra ayant réalisé le meilleur démarrage de l’année vendredi dernier. L’ancien président français a été questionné “Vous écoutez du Booba ?”, “J’écoute, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Oui, j’écoute Booba. C’est intéressant, parce que même les rappeurs font leurs adieux” a-t-il avoué en révélant également que Benjamin Biolay et le rappeur se connaissent alors qu’il a sans doute écouter le dernier album du DUC sur les plateformes de streaming.