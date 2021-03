6ix9ine violement insulté par Lil Reese et accusé d’avoir balancé 600Breezy

6ix9ine continue de susciter la controverse sur les réseaux sociaux depuis sa sortie de prison il y a presque un an maintenant, le célèbre rappeur américain aux cheveux colorés n’arrête pas de clasher tous les rappeurs et de se faire faire des nouveaux ennemis chaque semaine avec ses multiples provocations. Plusieurs artistes comme Lil Reese et 600Breezy ont déjà mis en garde ou encore menacé Tekashi 69 face à son comportement souvent très limite mais cela ne l’empêche pas de poursuivre ses agissements.

Ca chauffe pour 6ix9ine, Lil Reese et 600Breezy ne lâche pas

Depuis quelques temps Lil Reese a décidé de ne pas lâcher 6ix9ine face à ses dernières déclarations et s’était déjà moqué de lui après son overdose d’un médicament pour perdre du poids, Tavares Taylor de son vrai nom a cette fois ci sauté sur l’occasion du message d’un internaute sur Twitter concernant l’auteur du titre “Zaza” pour s’en prendre à lui.“69 parle toujours du fait que Lil Reese s’est fait lever, qu’il n’a pas sorti son arme, bla bla bla, mais qu’en est-il de toi quand tu t’es fait kidnapper ? Tu n’as pas dit que tu as couru ? Lil Reese ne s’est pas enfui.” a commenté un twittos. Un tweet qu’il a relayé avec le commentaire, “Il se fait kidnapper, tabasser avec une arme, c’est une petite p***, je me suis fait soulever par plusieurs n***** et je ne me suis pas enfui, j’ai affronté tout le monde.” .

Au mois de février, 600Breezy avait sérieusement menacé 6ix9ine lors d’un live sur Instagram en réaction à son dernier single pour des références à la mort de King Von, “Tu vas mourir quand je te verrai. Je ne suis pas Meek (…) J’irai en prison quand je vais te croiser” avait-il notamment déclaré et tout comme Lil Reese, il semble toujours aussi remonté contre Daniel Hernandez l’accusant de l’avoir balancé à la police. “Il a mis la police sur mon dos. J’ai eu un mandat d’arrêt pendant trois semaines ! Ce n’est pas un exercice, c’est quelque chose de fédéral.“ a-t-il tweeté, “Il doit parler de 6ix9ine” a questionné un internaute, “1000%” a répondu le rappeur américain avant de finalement supprimer sa publication.