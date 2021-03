Alrima – Royaume

Après un 1er album « Fuego » en 2018 et une mixtape « C’est léger » en 2019, qui ont tous deux reçu un très bon accueil du public, Alrima revient en 2021 avec son nouvel album « Royaume ». L’artiste y dévoile sa vie intime à travers 16 morceaux inédits.

Accompagné de Hatik sur « Jusqu’au bout » et de Dinor rdt sur « Millions », Alrima jongle habilement entre son côté festif et son sérieux de père de famille. L’album se termine par « Danse dans le block » aux côtés de de Coolio, Doulkha, Kanes, Popey, Kpoint, Brah,Jafi, John et Dnr. Bienvenue dans son royaume.

Tracklist de l’album Royaume d’Alrima :

1. Feat Faouzi

2. Jack Da

3. J’ai envie

4. Jusqu’au bout (Feat. Hatik)

5. La GN

6. Fidèle

7. Ma chérie

8. Royaume

9. Ma journée

10. Millions (Feat. Dinor Rdt)

11. Bellek

12. C’est comment

13. Ma nana

14. Quand même

15. Tout va béné

16. Danse dans le block (Feat. Brah, Coolio, Doulkha, Jafi, Kanes, KPoint & Popey)