Rohff annonce la fin des titres à l'ancienne...

J’ai passé l’âge, trop de maturité

Après avoir dévoilé son premier titre de l’année avec le single Douxbail clippé dans la ville de Dubai et accompagné du rappeur Marseillais, Kofs, Rohff vient de faire une mise au point sur le style de rap qu’il fait aujourd’hui en comparaison à celui d’il y a plusieurs années au début de sa carrière dans le rap ayant marqué l’esprits des auditeurs avec des nombreux classiques.

Dans ce nouveau single Rohff n’hésite pas à alterner entre deux styles avec des parties sous autotune et des autres de rap, ce qui a interpellé un fan qui a décidé de lui demander de revenir dans un ancien style comme celui de l’époque de son album “Le code de l’honneur” paru en 1999, un album qui avait marqué toute une génération à l’époque devenu un classique du rap français avec des titres comme “Appelle-moi Rohff”, “Génération sacrifiée” ou encore “Du fond du cœur” et sur lequel il avait invité des membres du collectif Mafia K’1 Fry tel que OGB, le 113 (Mokobé, AP, Rim’k), Demon One ainsi que Karlito.

Aujourd’hui à 43 ans, Rohff a évolué avec son époque en s’adaptant aux tendances d’aujourd’hui sauf que ses fans les plus anciens restent nostalgiques de ses débuts comme l’atteste la récente capture d’écran que le rappeur du 94 a publié dans une story de son compte Instagram. “Salam Rohff stp refait nous tes sons d’avant. Code de l’honneur, code de l’horreur, en boucle je l’écoute, je m’en lasserai jamais, stp fais du sale, sors des sons comme avant“ lui a demandé un internaute dans un message privé auquel il a décidé de répondre pour s’expliquer très clairement à ce sujet.

“Écoute des sons d’avant si tu veux des sons d’avant, je ne refais pas la même chose et ça fait plaisir que tu ne te lasses pas.” a tout d’abord expliqué Housni avant de justifier, “J’ai 43 ans j’ai passé l’âge, trop de maturité pour parler comme avant, je suis cohérent”. “Merci wollah, juste tu m’as répondu clair et net, j’ai rien à ajouter. T’es un vrai tu m’as éteint gentiment” a ensuite réagi le fan satisfait de la réponse catégorique du rappeur qui devrait faire son retour dans les bacs cette année avec un nouvel album.