Lacrim : les internautes se moquent de son t-shirt anti-tabac, il réagit !

En plus de sa carrière de rappeur, Lacrim est très actif sur les réseaux sociaux en étant suivi par des millions de personnes, récemment le rappeur français a surpris ses fans en faisant la promotion de plusieurs nouveaux maillots en s’affichant avec un t-shirt pour lutter contre le tabagisme, ce qui n’a pas manqué de faire réagir avec beaucoup d’humour les internautes sur Twitter.

En parallèle de sa carrière dans la musique, Lacrim est également un homme d’affaire ce qui lui avait déjà causé quelques critiques notamment pour faire la publicité d’une plateforme de trading soupçonné d’être en faite une arnaque avant de pousser un gros coup de gueule contre ses détracteurs. Il y a quelques jours, l’artiste s’est lancé dans une campagne de promotion pour des maillots anti-tabac sur Snapchat, “Ok la famille, j’espère que vous allez bien. Pas d’entraînement aujourd’hui, on va commencer on va tout filmer ensemble. Il y a des teeshirts ‘no chicha’ et des teeshirts ‘ah b*tard tu fumes !?'” avait-il commenté en présentant un article. Ce qui a donné lieu un résultat plutôt étonnant avec des messages affichés à prendre au second degré sur les différents modèles de cette collection désormais disponible à la vente sur le site officiel du rappeur français à partir de 25 euros.

Les internautes ont commenté en masse la séquence de présentation de Lacrim, “Hahshshhahaha il est malade”, “En sah Jvais l’acheter jpense”, “C’est un business ou une campagne de mise en garde contre le cancer des poumons ?” ou encore “J’prefere voir qqn avec un t shirt de cortex les pyramides que ça” peut-on lire dans les réactions plus ou moins hilarantes ainsi que des montages très réussis avec des célébrités portant des modèles des maillots ont fait le buzz alors que le rappeur de son côté a bien pris les moqueries en réagissant sur Twitter s’amusant des montages.

Mdrrrrrrrr — #RIPRO4 – DISPONIBLE 🐅 (@Lacrim_Officiel) March 13, 2021