Moha La Squale rattrapé par la justice, le rappeur risque gros

10 mois de prison ont été requis contre Moha La Squale !

Au mois de février dernier Moha La Squale avait annoncé sur Instagram qu’il compte bien rétablir la vérité et prouver son innocence concernant les accusations à son encontre de plusieurs jeunes filles d’agressions, de menaces de mort et de viols, “À bientôt pour la vérité, bien sûr mesdames et monsieur avec preuve à l’appui. Là squale ma gueule. C’est carré” avait notamment déclaré le rappeur français mais c’est pour une toute autre affaire qu’il est passé devant le juge ce jeudi pour des faits datés du mois de juin 2020.

L’été dernier Moha était le coup d’un mandat de recherche suite à un rodéo en moto au mois de mai 2020 dans le 20ème arrondissement de Paris lors duquel il avait refusé d’obtempérer aux demandes de s’arrêter des forces de l’ordre avant de manquer de percuter un enfant dans sa fuite. Son interpellation mouvementée dans le 18ème arrondissement de Paris de Moha La Squale par la police avait agité les réseaux, la vidéo filmée par des passants avait été diffusée sur la toile, dans la séquence l’artiste était couché au sol, pieds nus, torse nu, du sang sur le visage, menotté par plusieurs policiers ayant eu beaucoup de difficulté pour le maitriser.

Mohamed Bellahmed de son vrai nom avait ensuite passé la nuit en garde à vue avant d’être libéré et poursuivi pour les faits de refus d’obtempérer dans le cadre du mandat de recherche, violences sur agent de surveillance de Paris et rébellion, son jugement a eu lieu aujourd’hui. Il risquait dans cette affaire jusqu’à 15 000 euros d’amende ainsi qu’une peine d’un an de prison en cas de condamnation.

10 mois de prison ferme avec aménagement sous bracelet électronique ont finalement été requis contre le rappeur français ainsi qu’une suspension de permis de conduire de 6 mois, Moha La Squale est passé devant le tribunal correctionnel de Paris ce jeudi 18 mars 2021 pour outrage, rébellion et refus d’obtempérer, “Je respecte les forces de l’ordre. Je suis désolé de tout ce qui s’est passé. J’ai grandi. J’ai une vie, un travail maintenant” s’est-il justifié pour tenter d’expliquer son comportement, “Le fait d’être connu, de rouler dans une grosse voiture et de faire du rap, ça n’excuse rien, c’est un justiciable comme un autre” a rétorqué la juge. Le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2021.