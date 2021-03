Youssoupha – Neptune Terminus

Le 6ème album de Youss dévoilé

Youssoupha présente son nouvel album Neptune Terminus disponible en écoute sur les plateformes de streaming à partir de ce vendredi 19 mars 2021 dont les deux premiers extraits s’intitulent “Solaar Pleure” et “Astronaute”, le projet comporte 16 titres avec 2 bonus track, “Boomerang” et “La fin du monde” ainsi que plusieurs invités tel que les rappeurs Dinos, Lefa, Gael Faye, Josman ou encore Jok’Air.

Youssoupha a annoncé il y a quelques semaines la sortie de son nouvel album appelé Neptune Terminus pour le 19 mars 2021, le rappeur français a dévoilé l’information de ce projet en vidéo sur Youtube et sur ses réseaux sociaux puis avec le premier single nommé “Astronaute”.

En ce début d’année, Youssoupha est revenu avec l’inédit “Astronaute”, accompagné de son clip tourné à Abidjan, qu’il a lui-même co-réalisé, mêle tableaux percutants et concept introspectif. Le résultat est fort en sens et en émotion. La force des mots reste symptomatique de l’ADN du lyriciste Bantou. Il y a quelques fines références au rap US dans ce qu’il a de sans limite, de grandiose sténographiquement.

Tracklist :

1. HOUSTON (intro)

2. ASTRONAUTE

3. SOLAAR PLEURE

4. GOSPEL

5. KASH (Feat. Dinos & Lefa)

6. BAGARRER

7. MARYAM

8. NEPTUNE TERMINUS

9. INTERSTELLAR (Feat. Gaël Faye)

10. MON ROI

11. AMBITION (GUINÉE CONAKRY)

12. COLLISION (Feat. Josman)

13. APRÈS-SOIRÉE (Feat. Jok’Air)

14. A CHAQUE JOUR…

15. BOOMERANG (Bonus Track)

16. LA FIN DU MONDE (Bonus Track)